Від металургії до медицини за 100 років: Патон відзначає День народження

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український академік Борис Патон сьогодні відзначає свій столітній ювілей. Вчений відомий своїми працями далеко за межами України. У його арсеналі тисячі наукових статей і патентів. Його відкриття зробили революцію в кількох областях - саме Патону наука зобов'язана зварювальними технологіями, застосовуваними не тільки в інженерних, а навіть в медичних цілях. Борис Патон нагороджений численними преміями та орденами, в тому числі срібною медаллю ім. Ейнштейна ЮНЕСКО, званням Героя України та іншими численними національними, іноземними та радянськими нагородами. Вчений є винахідником технології зварювання в космосі, живих тканин і ще близько 400 винаходів. Про життя Бориса Патона - в матеріалі УНН.

Борис Патон є директором Інституту електрозварювання і очолює Національну академію наук більш вже 50 років - НАН, якому, до того ж, в цьому році також виповнюється 100 років.



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Борис Патон народився в Києві. Майбутній новатор отримав освіту в Київському індустріальному інституті - відомому сьогодні, як Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". У науці вчений продовжив справу свого батька - академіка Євгена Патона.



Свою кар'єру Патон починав як інженер, працюючи на суднобудівному заводі "Червоне Сормово" (місто Горький, сьогодні - Нижній Новгород), в військові час майбутній академік працював в Інституті електрозварювання, евакуйованому з Києва в Нижній Тагіл, який очолив з початку 50-х років по сьогоднішній день. Під час Другої світової війни Патон впроваджував технологічну інновацію - автоматичне зварювання броні, завдяки якій танк Т-34 був визнаний одним з кращих.

Саме Борис Патон був першим нагороджений званням Героя України. При Патона з'явилося такий напрямок, як Спецелектрометалургія. Завдяки розробленим в Інституті технологій були зведені такі конструкції, як телевізійна вишка в Києві, Московський міст і так далі.



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Дослідження Патона відправили в світ такі новації, як електрозварювання під водою, в космосі і навіть в медицині. Зокрема, такий напрямок, як зварювання м'яких тканин людини і тварин знайшло своє практичне застосування в хірургії. В середині дев'яностих був винайдений апарат, який замінив хірургам медичні нитки і голки. Під його керівництвом проводилися також дослідження з розробки технологій нероз'ємного з'єднання і обробки металів і неметалів в різних умовах і середовищах.



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