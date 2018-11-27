Від металургії до медицини за 100 років: Патон відзначає День народження

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Сьогодні український академік Борис Патон сьогодні відзначає свій столітній ювілей

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український академік Борис Патон сьогодні відзначає свій столітній ювілей. Вчений відомий своїми працями далеко за межами України. У його арсеналі тисячі наукових статей і патентів. Його відкриття зробили революцію в кількох областях - саме Патону наука зобов'язана зварювальними технологіями, застосовуваними не тільки в інженерних, а навіть в медичних цілях. Борис Патон нагороджений численними преміями та орденами, в тому числі срібною медаллю ім. Ейнштейна ЮНЕСКО, званням Героя України та іншими численними національними, іноземними та радянськими нагородами. Вчений є винахідником технології зварювання в космосі, живих тканин і ще близько 400 винаходів. Про життя Бориса Патона - в матеріалі УНН.

Борис Патон є директором Інституту електрозварювання і очолює Національну академію наук більш вже 50 років - НАН, якому, до того ж, в цьому році також виповнюється 100 років.

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Борис Патон народився в Києві. Майбутній новатор отримав освіту в Київському індустріальному інституті - відомому сьогодні, як Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". У науці вчений продовжив справу свого батька - академіка Євгена Патона.

Свою кар'єру Патон починав як інженер, працюючи на суднобудівному заводі "Червоне Сормово" (місто Горький, сьогодні - Нижній Новгород), в військові час майбутній академік працював в Інституті електрозварювання, евакуйованому з Києва в Нижній Тагіл, який очолив з початку 50-х років по сьогоднішній день. Під час Другої світової війни Патон впроваджував технологічну інновацію - автоматичне зварювання броні, завдяки якій танк Т-34 був визнаний одним з кращих.
Саме Борис Патон був першим нагороджений званням Героя України. При Патона з'явилося такий напрямок, як Спецелектрометалургія. Завдяки розробленим в Інституті технологій були зведені такі конструкції, як телевізійна вишка в Києві, Московський міст і так далі.

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Дослідження Патона відправили в світ такі новації, як електрозварювання під водою, в космосі і навіть в медицині. Зокрема, такий напрямок, як зварювання м'яких тканин людини і тварин знайшло своє практичне застосування в хірургії. В середині дев'яностих був винайдений апарат, який замінив хірургам медичні нитки і голки. Під його керівництвом проводилися також дослідження з розробки технологій нероз'ємного з'єднання і обробки металів і неметалів в різних умовах і середовищах.

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