От металлургии до медицины за 100 лет: Патон отмечает День рождения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104472 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110029 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146750 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142165 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135305 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127730 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169514 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118050 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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От металлургии до медицины за 100 лет: Патон отмечает День рождения

Киев  •  УНН

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Сегодня украинский академик Борис Патон сегодня отмечает свой столетний юбилей

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинский академик Борис Патон сегодня отмечает свой столетний юбилей. Ученый известен своими трудами далеко за пределами Украины. В его арсенале тысячи научных статей и патентов. Его открытия произвели революцию в нескольких областях – именно Патону наука обязана сварочными технологиями, применяемыми не только в инженерных, а даже в медицинских целях. Борис Патон награжден многочисленными премиями и орденами, в том числе серебряной медалью им. Эйнштейна ЮНЕСКО, званием Героя Украины и другими многочисленными национальными, иностранными и советскими наградами. Ученый является изобретателем технологии сварки в космосе, живых тканей и еще около 400 изобретений. О жизни Бориса Патона – в материале УНН.

Борис Патон является директором Института электросварки и возглавляет Национальную академию наук более уже 50 лет - НАН, которому, к тому же, в этом году также исполняется 100 лет.

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Борис Патон родился в Киеве. Будущий новатор получил образование в Киевском индустриальном институте – известном сегодня, как Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". В науке ученый продолжил дело своего отца – академика Евгения Патона.

Свою карьеру Патон начинал как инженер, работая на судостроительном заводе "Красное Сормово" (город Горький, сегодня – Нижний Новгород), в военные время будущий академик работал в Институте электросварки, эвакуированном из Киева в Нижний Тагил, который возглавил с начала 50-х годов по сегодняшний день. Во время Второй мировой войны Патон внедрял технологическую инновацию – автоматическую сварку брони, благодаря которой танк Т-34 был признан одним из лучших.
Именно Борис Патон был первым награжден званием Героя Украины. При Патоне появилось такое направление, как Спецэлектрометалургия. Благодаря разработанным в Институте технологиям были возведены такие конструкции, как телевизионная вышка в Киеве, Московский мост и так далее.

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Исследования Патона произвели в мир такие новации, как электросварка под водой, в космосе и даже в медицине. В частности, такое направление, как сварка мягких тканей человека и животных нашло свое практическое применение в хирургии. В середине девяностых был изобретен аппарат, который заменил хирургам медицинские нитки и иголки. Под его руководством проводились также исследования по разработке технологий неразъемного соединения и обработки металлов и неметаллов в различных условиях и средах.

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