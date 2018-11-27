От металлургии до медицины за 100 лет: Патон отмечает День рождения
Киев • УНН
Сегодня украинский академик Борис Патон сегодня отмечает свой столетний юбилей
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинский академик Борис Патон сегодня отмечает свой столетний юбилей. Ученый известен своими трудами далеко за пределами Украины. В его арсенале тысячи научных статей и патентов. Его открытия произвели революцию в нескольких областях – именно Патону наука обязана сварочными технологиями, применяемыми не только в инженерных, а даже в медицинских целях. Борис Патон награжден многочисленными премиями и орденами, в том числе серебряной медалью им. Эйнштейна ЮНЕСКО, званием Героя Украины и другими многочисленными национальными, иностранными и советскими наградами. Ученый является изобретателем технологии сварки в космосе, живых тканей и еще около 400 изобретений. О жизни Бориса Патона – в материале УНН.
Борис Патон является директором Института электросварки и возглавляет Национальную академию наук более уже 50 лет - НАН, которому, к тому же, в этом году также исполняется 100 лет.
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Борис Патон родился в Киеве. Будущий новатор получил образование в Киевском индустриальном институте – известном сегодня, как Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". В науке ученый продолжил дело своего отца – академика Евгения Патона.
Свою карьеру Патон начинал как инженер, работая на судостроительном заводе "Красное Сормово" (город Горький, сегодня – Нижний Новгород), в военные время будущий академик работал в Институте электросварки, эвакуированном из Киева в Нижний Тагил, который возглавил с начала 50-х годов по сегодняшний день. Во время Второй мировой войны Патон внедрял технологическую инновацию – автоматическую сварку брони, благодаря которой танк Т-34 был признан одним из лучших.
Именно Борис Патон был первым награжден званием Героя Украины. При Патоне появилось такое направление, как Спецэлектрометалургия. Благодаря разработанным в Институте технологиям были возведены такие конструкции, как телевизионная вышка в Киеве, Московский мост и так далее.
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Исследования Патона произвели в мир такие новации, как электросварка под водой, в космосе и даже в медицине. В частности, такое направление, как сварка мягких тканей человека и животных нашло свое практическое применение в хирургии. В середине девяностых был изобретен аппарат, который заменил хирургам медицинские нитки и иголки. Под его руководством проводились также исследования по разработке технологий неразъемного соединения и обработки металлов и неметаллов в различных условиях и средах.
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