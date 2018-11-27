От металлургии до медицины за 100 лет: Патон отмечает День рождения

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинский академик Борис Патон сегодня отмечает свой столетний юбилей. Ученый известен своими трудами далеко за пределами Украины. В его арсенале тысячи научных статей и патентов. Его открытия произвели революцию в нескольких областях – именно Патону наука обязана сварочными технологиями, применяемыми не только в инженерных, а даже в медицинских целях. Борис Патон награжден многочисленными премиями и орденами, в том числе серебряной медалью им. Эйнштейна ЮНЕСКО, званием Героя Украины и другими многочисленными национальными, иностранными и советскими наградами. Ученый является изобретателем технологии сварки в космосе, живых тканей и еще около 400 изобретений. О жизни Бориса Патона – в материале УНН.

Борис Патон является директором Института электросварки и возглавляет Национальную академию наук более уже 50 лет - НАН, которому, к тому же, в этом году также исполняется 100 лет.



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Борис Патон родился в Киеве. Будущий новатор получил образование в Киевском индустриальном институте – известном сегодня, как Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". В науке ученый продолжил дело своего отца – академика Евгения Патона.



Свою карьеру Патон начинал как инженер, работая на судостроительном заводе "Красное Сормово" (город Горький, сегодня – Нижний Новгород), в военные время будущий академик работал в Институте электросварки, эвакуированном из Киева в Нижний Тагил, который возглавил с начала 50-х годов по сегодняшний день. Во время Второй мировой войны Патон внедрял технологическую инновацию – автоматическую сварку брони, благодаря которой танк Т-34 был признан одним из лучших.

Именно Борис Патон был первым награжден званием Героя Украины. При Патоне появилось такое направление, как Спецэлектрометалургия. Благодаря разработанным в Институте технологиям были возведены такие конструкции, как телевизионная вышка в Киеве, Московский мост и так далее.



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Исследования Патона произвели в мир такие новации, как электросварка под водой, в космосе и даже в медицине. В частности, такое направление, как сварка мягких тканей человека и животных нашло свое практическое применение в хирургии. В середине девяностых был изобретен аппарат, который заменил хирургам медицинские нитки и иголки. Под его руководством проводились также исследования по разработке технологий неразъемного соединения и обработки металлов и неметаллов в различных условиях и средах.



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