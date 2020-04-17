Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 540 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 5:50 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 144 221 особа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 33 268 особи, Італії — 22 170 осіб, в Іспанії — 19 315 і Франції — 17 920 та у Великій Британії — 13 729.
Всього у світі 2 158 033 інфікованих. У свою чергу, одужали 543 732 людей.
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Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (671 151), Іспанія (184 948), Італія (168 941), Франція (147 091), Німеччина (137 698), Велика Британія (104 146), Китай (83 428) та Іран (77 995).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.