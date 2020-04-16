У МОЗ запустили сайт щодо застосування ліків при коронавірусній інфекції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Державний експертний центр при МОЗ України запустив інформаційний портал, що інформує про дію лікарських засобів, які застосовуються під час профілактики та коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на зазначений портал covid19.dec.gov.ua.
“Через поширення коронавірусної інфекції усі країни мають однаковий виклик: брак доказової бази, результатів тривалих клінічних випробувань ліків, які застосовуються при лікуванні COVID-19. Наші експерти оперативно збирають і аналізують ті дані, які ми можемо отримати на сьогодні: з реальної лікарської практики різних країн, наукових статей, рекомендацій органів охорони здоров’я, проміжних висновків досліджень”, — цитує директорку Державного експертного центру МОЗ Тетяну Думенко видання Радіо свобода.
Наразі інформаційний ресурс складається з п’яти розділів: антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ліки, що впливають на імунну відповідь, та ліки, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19. Інформацію будуть оперативно доповнювати та оновлювати новими даними та результатами досліджень, які будуть з’являтися.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.