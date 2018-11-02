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Вибухівку не знайшли: станція метро “Майдан Незалежності” відновила роботу

Вибухівку не знайшли: станція метро “Майдан Незалежності” відновила роботу

Київ • УНН

 • 11835 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Столична станція метро “Майдан Незалежності” запрацювала у звичайному режимі — вибухотехніки не виявили небезпечних предметів. Про це у Facebook повідомляє прес-служба київського метрополітену, передає УНН.

“Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку на станцію „Хрещатик“ відчинено на вхід та вихід.Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 19.00 закрили станцію метро “Майдан Незалежності”.

Учора у Києві через повідомлення про мінування тимчасово не працювали автовокзал та Південний залізничний вокзал.

Раніше цього тижня, 31 жовтня, станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.

Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування.

Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.

28 жовтня невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги.

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