Утретє за тиждень в Києві "замінували" станцію метро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Через анонімне повідомлення про замінування тимчасово закрили станцію метро “Майдан Незалежності”. Про це у Facebook повідомляє прес-служба київського метрополітену, передає УНН.
“Станцію „Майдан Незалежності“ + пересадку на станцію „Хрещатик“ зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, вчора у Києві через повідомлення про мінування тимчасово не працювали автовокзал та Південний залізничний вокзал.
Нагадаємо, раніше цього тижня, 31 жовтня, станція метро “Льва Толстого” київського метро була зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, яке надходило двічі за добу.
Зазначимо, що з настанням осені у Києві почастішали анонімні дзвінки з повідомленнями про замінування.
Так, 9 жовтня “мінували” станцію метро “Житомирська”.
28 жовтня невідомий повідомив про закладення вибухівки в будівлі універмагу “Україна” на проспекті Перемоги.