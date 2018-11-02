В третий раз за неделю в Киеве "заминировали" станцию метро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Из-за анонимного сообщения о заминировании временно закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". Об этом в Facebook сообщает пресс-служба киевского метрополитена, передает УНН.
"Станция "Майдан Незалежности" + пересадка на станцию "Крещатик" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, вчера в Киеве из-за сообщения о минировании временно не работали автовокзал и Южный железнодорожный вокзал.
Напомним, ранее на этой неделе, 31 октября, станция метро "Льва Толстого" киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды за сутки.