Взрывчатку не нашли: станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Столичная станция метро "Майдан Независимости" заработала в обычном режиме - взрывотехники не выявили опасных предметов. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба киевского метрополитена, передает УНН.
"Станция "Майдан Независимости" + пересадка на станцию "Крещатик" открыли на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня около 19.00 закрыли станцию метро "Майдан Независимости".
Вчера в Киеве из-за сообщения о минировании временно не работали автовокзал и Южный железнодорожный вокзал.
Ранее на этой неделе, 31 октября, станция метро "Льва Толстого" киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды в сутки.
Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании.
Так, 9 октября "минировали" станцию метро "Житомирская".
28 октября неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании универмага "Украина" на проспекте Победы.