Вибух на Каховській ГЕС зафіксував магнітометр в Бухаресті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Вибух на Каховській ГЕС зафіксував магнітометрі в Бухаресті, Румунії. Це є ще одним ймовірним підтвердженням того, що руйнування дамби сталося в результаті вибуху всередині, а не зовнішнього обстрілу. Відповідні графіки опублікував незалежний дослідник, фізик Річард Кордаро у своєму Twitter, передає УНН.
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"Вибух дамби в Новій Каховці виявлено на магнітометрі в Бухаресті, Румунії з похибкою +/- 5 хв", - написав він.
Річард Кордаро також зауважив, що перед основним вибухом, він зафіксував кілька "підготовчих".
"Я вважаю, що на дамбі потрібно було провести кілька підготовчих вибухів перед тим, як здійснити основний вибух. Ось те, що привернуло мою увагу - серія синхронізованих вибухів кількома годинами тому", - додав фізик.
Він наголосив, що магнітометри показують вибухи тому, що акустичні хвилі (удари) рухаються вгору від вибуху та проникають в іоносферу. Там вони запускають магніто-акустичні хвилі, що збурюють наше геомагнітне поле, зміни якого фіксують наземні магнітометри.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде звертатися до представників Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.