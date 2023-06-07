Взрыв на Каховской ГЭС зафиксировал магнитометр в Бухаресте: о чем это свидетельствует

Детали

"Взрыв дамбы в Новой Каховке обнаружен на магнитометре в Бухаресте, Румынии с погрешностью +/- 5 мин", - написал он.

Ричард Кордаро также заметил, что перед основным взрывом, он зафиксировал несколько "подготовительных".



"Я считаю, что на дамбе нужно было провести несколько подготовительных взрывов перед тем, как осуществить основной взрыв. Вот то, что привлекло мое внимание - серия синхронизированных взрывов несколькими часами ранее", - добавил физик.

Он отметил, что магнитометры показывают взрывы потому, что акустические волны (удары) движутся вверх от взрыва и проникают в ионосферу. Там они запускают магнито-акустические волны, которые возмущают наше геомагнитное поле, изменения которого фиксируют наземные магнитометры.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет обращаться к представителям Международного уголовного суда относительно подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.