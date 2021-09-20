Вибори у Держдуму РФ на території окупованого Криму: в Україні відкрили справу про держзраду

Деталі

Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Також Служба безпеки України надала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників виборів до російських органів влади на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, мова йде про 33-х кандидатів у депутати Держдуми РФ і 54-х членів територіальних виборчих комісій. І минулої п’ятниці, за ініціативи СБУ, РНБО прийняла відповідне рішення.

“Упродовж усього виборчого процесу Служба безпеки України збирала матеріали стосовно осіб, які організовують та беруть участь у цих перегонах. Адже вони не просто легітимізують окупаційну владу, а несуть загрозу суверенітету та незалежності України і є співучасниками злочину міжнародного масштабу”, — заявив Іван Баканов.

У СБУ нагадали, що з 2014 року Росія провела низку виборів у регіоні. Включаючи: голосування за кандидатів до законодавчих органів Криму та міста Севастополь; муніципальні вибори, для формування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території України; вибори депутатів Державної думи РФ; вибори Президента РФ.

Контекст

Вибори в Державну думу РФ пройшли 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" по мінським угодами.

Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловив рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників "виборчого процесу" в Держдуму РФ на окупованих територіях - членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.