Ветеринар попередила про небезпеку кліщів для домашніх улюбленців

"Сезон кліщів почався, як тільки температура стала плюсовою. Уже знімаємо (кліщів – ред.)", - зазначила ветеринар.

За її словами, нині кліщі ще сонні, пік їхньої активності почнеться, коли температура повітря досягне +15 градусів, сезон же триватиме до кінця весни.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві після укусу кліща понад 20 осіб підхопили хворобу Лайма



Як зазначила експерт, звертатися до ветеринара для видалення кліщів, які вже "оселилися" на тілі собаки, не обов’язково – це можна зробити самостійно, обов’язково обробивши місце укусу. Також для профілактики ветеринар порадила обробляти тварину засобами проти кліщів. Після прогулянки собак слід постійно оглядати, а виявлених кліщів слід видаляти – обережно викрутити (повертаючи в одному напрямку) пінцетом, при цьому прослідкувати, щоб в тілі тварини не залишилось головки кліща, що може спровокувати нагноєння. Для більш ефективного видалення слід попередньо обробити кліща слабким розчином спирту (10-20%).

У той же час, за її словами, у випадку наявності ознак піроплазмозу – захворювання, яке можуть переносити кліщі, - звертатися до спеціаліста слід обов’язково.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чотири парки Києва обробили проти кліщів



Ознаками захворювання є підвищена температура тіла - 41-42 ºС, яка тримається протягом 2-3 днів, пришвидшений пульс і дихання, відмова від їжі, в’ялість, збліднення слизових оборонок ротової порожнини і очей, потемніння сечі на 2-3 добу хвороби. Без належної ветдопомоги тварина може загинути вже на 4-5 день від моменту появи перших ознак захворювання.

Нагадаємо, радість відпочинку на природі за теплої весняної погоди легко може зруйнувати один з найменших мешканців лісу – кліщ, який, попри невеликий розмір, може нести смертельну загрозу для життя людини.