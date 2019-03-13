Ветеринар предупредила об опасности клещей для домашних любимцев

"Сезон клещей начался, как только температура стала плюсовой. Уже снимаем (клещей - ред.)", - отметила ветеринар.

По ее словам, в настоящее время клещи еще сонные, пик их активности начнется, когда температура воздуха достигнет +15 градусов, сезон же продлится до конца весны.



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Как отметила эксперт, обращаться к ветеринару для удаления клещей, которые уже "поселились" на теле собаки, не обязательно - это можно сделать самостоятельно, обязательно обработав место укуса. Также для профилактики ветеринар посоветовала обрабатывать животное средствами против клещей. После прогулки собак следует постоянно осматривать, а выявленных клещей следует удалять - осторожно выкрутить (поворачивая в одном направлении) пинцетом, при этом проследить, чтобы в теле животного не осталось головки клеща, это может спровоцировать нагноение. Для более эффективного удаления следует предварительно обработать клеща слабым раствором спирта (10-20%).

В то же время, по ее словам, в случае наличия признаков пироплазмоза - заболевания, которое могут переносить клещи, - обращаться к специалисту нужно обязательно.



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Признаками заболевания являются повышенная температура тела - 41-42 ° С, которая держится в течение 2-3 дней, ускоренный пульс и дыхание, отказ от еды, вялость, побледнение слизистых оборонок ротовой полости и глаз, потемнение мочи на 2-3 сутки болезни. Без надлежащей ветпомощи животное может погибнуть уже на 4-5 день с момента появления первых признаков заболевания.

Напомним, радость отдыха на природе при теплой весенней погоды легко может разрушить один из самых маленьких жителей леса - клещ, который, несмотря на небольшой размер, может нести смертельную угрозу для жизни человека.