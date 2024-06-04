Ветеранська риболовля на Черкащині: як захисники реінтегруються до цивільного життя
Київ • УНН
22 ветерани взяли участь у турнірі з рибної ловлі у межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч".
22 ветерани приїхали до села Водяники на Черкащині, щоб порибалити й найголовніше – відпочити в компанії своїх рідних та друзів, перезавантажитися та ментально відновитися.
"У нас аматорський турнір, завдання якого – щоб ветерани познайомилися один з одним та поспілкувалися. Й можна вважати, що в цьому є успіхи – в нас з'явилася така рибальська спільнота серед ветеранів", – розповідає Сергій Халупінський, ветеран, координатор Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП.
Перше місце в турнірі здобув ветеран Михайло Іщенко, який також переміг у номінації "Big Fish". Каже, що майже рік тому повернувся з фронту. Приїхав на риболовлю з птахофабрики МХП – Перемога Нова. Там працює оператором дільниці.
"На такому заході як спортивна риболовля я перший раз й одразу – перше місце. Всі учасники в однакових умовах, кожен отримав однакову вудочку, снасті, наживку, підгодовування та навіть сітку. Риболовля для мене вдалася, я так давно не відпочивав", – каже ветеран Михайло Іщенко.
Друге місце зайняв ветеран Іван Крохмаль – тракторист із Миронівського заводу по виготовленню круп і комбікормів МХП, а третє – ветеран Володимир Сіренко, інженер-механік з Миронівської птахофабрики МХП.
Ветеранська риболовля пройшла у межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч", яку розвиває компанія МХП у співпраці з Благодійним фондом "МХП – Громаді". Зокрема, ветерани у межах цієї програми проходять перевірку здоров’я, лікування та реабілітацію, а також правову, психологічну та соціальну підтримку.
"Для ветеранів у межах програми реінтеграції "МХП Поруч" створюємо умови та можливості, щоб вони знаходили себе в цивільному житті та відчували підтримку. Тож організували ветеранську риболовлю – простір для захисників, де вони можуть побути зі своїми родинами, помилуватися природою, побути наодинці зі своїми думками, мріями", – зауважила Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП – Громаді".
Для учасників риболовлі провів майстер-клас з приготування козацької юшки ветеран Юрій Грицай, шеф-кухар кулінарного центру МХП.
Змагання проводилися згідно з регламентом та статутом риболовного спорту України. Й така ініціатива, кажуть організатори, в майбутньому масштабується й на інші села та міста країни.