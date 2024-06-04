Ветеранская рыбалка на Черкасщине: как защитники ре интегрируются в гражданскую жизнь

22 ветерана приехали в село Водяники Черкасской области, чтобы порыбачить и самое главное – отдохнуть в компании своих родных и друзей, перезагрузиться и ментально восстановиться.

"У нас любительский турнир, задача которого – чтобы ветераны познакомились друг с другом и пообщались. И можно считать, что в этом есть успехи – у нас появилось такое рыболовное сообщество среди ветеранов", – рассказывает Сергей Халупинский, ветеран, координатор Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.

Первое место в турнире получил ветеран Михаил Ищенко, который также одержал победу в номинации "Big Fish". Говорит, что почти год назад вернулся с фронта. Приехал на рыбалку из птицефабрики МХП - Перемога Нова. Там работает оператором участка.

"на таком мероприятии как спортивная рыбалка я первый раз и сразу – первое место. Все участники в одинаковых условиях, каждый получил одинаковую удочку, снасти, наживку, прикормку и даже сетку. Рыбалка для меня удалась, я так давно не отдыхал", – говорит ветеран Михаил Ищенко.

Второе место занял ветеран Иван Крохмаль – тракторист из Мироновского завода по изготовлению круп и комбикормов МХП, а третье – ветеран Владимир Сиренко, инженер-механик из Мироновской птицефабрики МХП.

Ветеранская рыбалка прошла в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч", которую развивает компания МХП в сотрудничестве с Благотворительным фондом "МХП – Громаді". В частности, ветераны в рамках этой программы проходят проверку здоровья, лечение и реабилитацию, а также правовую, психологическую и социальную поддержку.

"Для ветеранов в рамках программы реинтеграции "МХП Поруч" создаем условия и возможности, чтобы они находили себя в гражданской жизни и чувствовали поддержку. поэтому организовали ветеранскую рыбалку – пространство для защитников, где они могут побыть со своими семьями, полюбоваться природой, побыть наедине со своими мыслями, мечтами", – отметила Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП – Громаді".

Для участников рыбалки провел мастер-класс по приготовлению казацкой похлебки ветеран Юрий Грицай, шеф-повар кулинарного центра МХП.

Соревнования проводились согласно регламенту и Уставу рыболовного спорта Украины. И такая инициатива, говорят организаторы, в будущем масштабируются и на другие села и города страны.