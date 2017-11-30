Верховний суд України звільнив боржників банку "Михайлівський" від претензій ФГВФО - експерт

За його словами, такий результат суперечки був зумовлений, оскільки з юридичної точки зору не було ніяких сумнівів в тому, що кредитний портфель банку "Михайлівський" по праву належить фінансовій компанії "Фагор". Але замість того, щоб визнати цей факт, ФГВФО довгий час вводив людей в оману, вимагаючи від них гроші і провокуючи судові розгляди.

"Вони (боржники банку "Михайлівський" - ред) ніколи нічого не мали ні ФГВФО, ні банку "Михайлівський", який знаходиться в процедурі ліквідації. І сьогодні, і тоді про це повідомлялося і навіть виносилися відповідні постанови, щоб не було цієї незрозумілої ситуації, кому платити гроші", - зазначив юрист.

Але з кожним рішенням суду у ФГВФО все менше аргументів і все більше кримінальних проваджень, додав він.

"Не секрет, що на сьогоднішній день розслідується ряд кримінальних проваджень проти співробітників ФГВФО, які не виконували рішення судів, що забороняють їм брати гроші від позичальників банку "Михайлівський". Вони вводили позичальників в оману і тепер повинні будуть ці гроші компенсувати компанії "Фагор".

І я вже раніше говорив, що крім самих грошей, ФГВФО повинен буде компенсувати "Фагор" певний відсоток за незаконне утримання грошей", - пояснив Р.Кравец.

У середовищі позичальників банку "Михайлівський" рішення ВСУ розцінено як прецедент, яким можна користуватися в інших судових процесах проти ФГВФО.

"Можлива інструкція до дії тим, хто погасив кредит "Фагор" великий борг і не хоче платити повторно Фонду". Так. Саме ви можете використовувати це як прецедент", - зазначив позичальник банку" Михайлівський "Дмитро Прихно на сторінці в Facebook.