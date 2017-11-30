Верховный суд Украины освободил должников банка "Михайловский" от претензий ФГВФЛ - эксперт

По его словам, такой исход спора был предопределен, поскольку с юридической точки зрения не было никаких сомнений в том, что кредитный портфель банка "Михайловский" по праву принадлежит финансовой компании "Фагор". Но вместо того, чтобы признать этот факт, ФГВФЛ долгое время вводил людей в заблуждение, требуя от них деньги и провоцируя судебные разбирательства.

"Они (должники банка "Михайловский" - ред) никогда ничего не должны были ни ФГВФЛ, ни банку "Михайловский", который находится в процедуре ликвидации. И сегодня, и тогда об этом сообщалось и даже выносились соответствующие постановления, чтоб не было этой непонятной ситуации, кому платить деньги", - отметил юрист.

Но с каждым решением суда у ФГВФЛ все меньше аргументов и все больше уголовных производств, добавил он.

"Не секрет, что на сегодняшний день расследуется ряд уголовных производств против сотрудников ФГВФЛ, которые не выполняли решения судов, запрещающих им принимать деньги от заёмщиков банка "Михайловский". Они вводили заемщиков в заблуждение и теперь должны будут эти деньги компенсировать компании "Фагор".

И я уже ранее говорил, что помимо самих денег, ФГВФЛ должен будет компенсировать "Фагор" определенный процент за незаконное удержание денег", - пояснил Р.Кравец.

В среде заемщиков банка "Михайловский" решение ВСУ расценено как прецедент, которым можно пользоваться в других судебных процессах против ФГВФЛ.

"Возможная инструкция к действию тем, кто погасил кредит "Фагору" большой долг и не хочет платить повторно Фонду". Да. Именно вы можете использовать это как прецедент", - отметил заемщик банка "Михайловский" Дмитрий Прихно на странице в Facebook.