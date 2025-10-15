Верховна Рада 21 жовтня розгляне продовження воєнного стану і мобілізацію на 90 днів - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада наступного тижня має продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Це рішення діятиме з 5 листопада до лютого 2026 року.
21 жовтня Верховна Рада розгляне продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – з 5 листопада до лютого 2026 року, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
За інформацією нардепа, закони, які затверджують відповідні укази Президента, надійдуть у парламент у понеділок, 20 жовтня.
Процедура ухвалення передбачає розгляд документів на Комітеті, голосування у Раді мінімум 226 голосами та підписання законів Президентом.
