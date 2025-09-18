Вербували і експлуатували громадян Узбекистану: на Київщині затримали групу злочинців

На Київщині викрили і затримали групу осіб, що вербували та експлуатували громадян Узбекистану. Злочинну групу очолював громадянин Китаю, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Правоохоронці затримали двох громадян Китаю, громадянина Узбекистану та громадянку України за підозрою у ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, злочинці залучали соціально незахищених осіб шляхом примусу та обману. Їхні жертви перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складні матеріальні умови.

Злочинці шукали жертв за межами України: їх переміщували на територію Київської області з метою використання у примусовій праці для отримання прибутку. Людей принижували: навіть відвідувати вбиральню дозволялось лише за встановленого графіку.

За найменшу провину злочинці карали жертв. Правоохоронці затримали членів злочинного угрупування 17 вересня.

Затриманим у випадку визнання провини судом може загрожувати від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

У Києві затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред дня на Подолі