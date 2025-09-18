Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: на Киевщине задержали группу преступников

$41.190.02
12:49
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21255 просмотра
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 4550 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 19850 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 10582 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 11613 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 11621 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 20844 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 19858 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23817 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 43858 просмотра
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21259 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 23240 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23609 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 22226 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51572 просмотра
Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: на Киевщине задержали группу преступников

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Преступники, среди которых — граждане Китая, Узбекистана и Украины — привлекали социально незащищенных лиц, используя их в принудительном труде.

Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: на Киевщине задержали группу преступников

В Киевской области разоблачили и задержали группу лиц, вербовавших и эксплуатировавших граждан Узбекистана. Преступную группу возглавлял гражданин Китая, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Правоохранители задержали двух граждан Китая, гражданина Узбекистана и гражданку Украины по подозрению в ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, преступники привлекали социально незащищенных лиц путем принуждения и обмана. Их жертвы находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий.

Преступники искали жертв за пределами Украины: их перемещали на территорию Киевской области с целью использования в принудительном труде для получения прибыли. Людей унижали: даже посещать туалет разрешалось только по установленному графику.

За малейшую провинность преступники наказывали жертв. Правоохранители задержали членов преступной группировки 17 сентября.

Задержанным в случае признания вины судом может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Киеве задержали мужчину, ограбившего женщину посреди дня на Подоле21.08.25, 17:59 • 5164 просмотра

