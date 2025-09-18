Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: на Киевщине задержали группу преступников
Киев • УНН
Преступники, среди которых — граждане Китая, Узбекистана и Украины — привлекали социально незащищенных лиц, используя их в принудительном труде.
В Киевской области разоблачили и задержали группу лиц, вербовавших и эксплуатировавших граждан Узбекистана. Преступную группу возглавлял гражданин Китая, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Правоохранители задержали двух граждан Китая, гражданина Узбекистана и гражданку Украины по подозрению в ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
По данным следствия, преступники привлекали социально незащищенных лиц путем принуждения и обмана. Их жертвы находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий.
Преступники искали жертв за пределами Украины: их перемещали на территорию Киевской области с целью использования в принудительном труде для получения прибыли. Людей унижали: даже посещать туалет разрешалось только по установленному графику.
За малейшую провинность преступники наказывали жертв. Правоохранители задержали членов преступной группировки 17 сентября.
Задержанным в случае признания вины судом может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
