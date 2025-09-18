Вербовали и эксплуатировали граждан Узбекистана: на Киевщине задержали группу преступников

В Киевской области разоблачили и задержали группу лиц, вербовавших и эксплуатировавших граждан Узбекистана. Преступную группу возглавлял гражданин Китая, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Правоохранители задержали двух граждан Китая, гражданина Узбекистана и гражданку Украины по подозрению в ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

По данным следствия, преступники привлекали социально незащищенных лиц путем принуждения и обмана. Их жертвы находились в уязвимом состоянии из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий.

Преступники искали жертв за пределами Украины: их перемещали на территорию Киевской области с целью использования в принудительном труде для получения прибыли. Людей унижали: даже посещать туалет разрешалось только по установленному графику.

За малейшую провинность преступники наказывали жертв. Правоохранители задержали членов преступной группировки 17 сентября.

Задержанным в случае признания вины судом может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В Киеве задержали мужчину, ограбившего женщину посреди дня на Подоле