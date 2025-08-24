Венс: Українці самі визначатимуть кордони своєї держави
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що українці самостійно визначатимуть територіальні кордони своєї держави. Це прозвучало в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що остаточне встановлення територіальних кордонів України має вирішуватися самими українцями.
Про це він заявив в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, передає УНН.
Зрештою, українці самі визначать, де проводити територіальні кордони в їхній власній країні
