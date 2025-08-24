$41.220.00
Венс: Українці самі визначатимуть кордони своєї держави

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що українці самостійно визначатимуть територіальні кордони своєї держави. Це прозвучало в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC.

Венс: Українці самі визначатимуть кордони своєї держави

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що остаточне встановлення територіальних кордонів України має вирішуватися самими українцями.

Про це він заявив в програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC, передає УНН.

Зрештою, українці самі визначать, де проводити територіальні кордони в їхній власній країні

- сказав посадовець.

Раніше УНН писав, що росія визнала, що не зможе встановити маріонетковий режим в Україні, хоча це і було головною вимогою на початку війни.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Луганська область
Сполучені Штати Америки
Україна