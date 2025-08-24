$41.220.00
13:49 • 2768 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
10:46 • 11413 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 22773 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 21483 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 27736 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 64672 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 58514 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 32112 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 55479 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35011 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Вэнс: Украинцы сами будут определять границы своего государства

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинцы самостоятельно будут определять территориальные границы своего государства. Это прозвучало в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC.

Вэнс: Украинцы сами будут определять границы своего государства

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что окончательное установление территориальных границ Украины должно решаться самими украинцами.

Об этом он заявил в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, передает УНН.

В конце концов, украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране

- сказал чиновник.

Ранее УНН писал, что Россия признала, что не сможет установить марионеточный режим в Украине, хотя это и было главным требованием в начале войны.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Луганская область
Соединённые Штаты
Украина