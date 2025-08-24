Вэнс: Украинцы сами будут определять границы своего государства
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинцы самостоятельно будут определять территориальные границы своего государства. Это прозвучало в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC.
В конце концов, украинцы сами определят, где проводить территориальные границы в их собственной стране
