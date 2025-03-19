Венеційська комісія: існує право на відмову від військової служби через переконання

За висновком європейських експертів, має існувати право на відмову від військової служби, яке базується на щирих переконаннях, у тому числі релігійного змісту.

Про це ідетья у висновку, який було опубліковано Венеціанською комісією, передає УНН.

Держави можуть вимагати певного рівня обґрунтування щирих переконань.

Однак "відмова у спеціальному звільненні, наданому особі або групі осіб у зв'язку з їхніми релігійними віруваннями чи переконаннями, є втручанням у їхню свободу сповідувати свою релігію чи переконання", йдеться у висновку Венеціанської комісії.

Серед інших пунктів висновку Венеційської комісії вказано про відмову "з міркувань совісті".

Суть права на відмову від військової служби з міркувань совісті полягає в тому, що за жодних обставин особа, яка відмовляється від військової служби з міркувань совісті, не може бути зобов'язана носити або використовувати зброю, навіть для самозахисту. - ідеться у експертному аналізі.

У Венеційській комісії нагадують позиції ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини) і Комітету ООН з прав людини:

Відмова від військової служби ґрунтується на праві на свободу думки, совісті та релігії, коли вони суперечать обов'язковому використанню сили ціною людських життів

Обмеження права на звільнення від військової служби мають бути чітко передбачені законом. Крім того, під час війни держава має забезпечувати право на альтернативну (невійськову) службу без необхідності носіння зброї.

Майже всі держави-члени Ради Європи, які коли-небудь мали або досі мають обов'язкову військову службу, запровадили альтернативи такій (військовій) службі - пише Венеціанська комісія.

Окремо зауважується, що "держава, яка цього не зробила, користується лише обмеженою свободою розсуду і повинна навести переконливі та вагомі підстави для виправдання будь-якого втручання".

Надано оцінку системі, яка не допускає "будь-яких свідомих винятків" з обов'язкової військової служби. Згідно з висновком Венеційської комісії, покарання тих, хто "відмовляється виконувати обов'язок", - "не може вважатися заходом, що відповідає демократичному суспільству".

Серед ключових тезисів аналізу:

Сама природа відмови від військової служби з міркувань совісті передбачає, що вона не може бути повністю виключена під час війни, хоча свобода розсуду держави є ширшою, особливо у випадку мобілізації - підкреслюється в одному з пунктів висновку.

Також зазначається, що держави мають певну свободу розсуду у визначенні обставин, за яких вони визнають право на відмову від військової служби з міркувань совісті. Також договірні держави мають свободу у встановленні механізмів розгляду прохання про відмову від військової служби з міркувань совісті.

Доповнення

Водночас, немає чіткого встановленого визначення відмови від військової служби з мотивів сумління, свідчить аналіз, який опублікувала Венеціанська комісія.

Довідка

У грудні минулого року Конституційний Суд України звернувся до Венеціанської комісії із запитом щодо аналізу питання альтернативної (немілітаризованої) служби в умовах воєнного стану, та надання експертного висновку. Венеціанська комісія надала детальний аналіз, із посиланням на статтю 9 Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) та статтю 18 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП).

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