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Венецианская комиссия: существует право на отказ от военной службы по убеждениям

Киев • УНН

 • 16689 просмотра

Венецианская комиссия считает, что Украина должна обеспечить право на отказ от военной службы по подтвержденным религиозным убеждениям. Во время войны государство должно предоставить возможность альтернативной службы без оружия.

Венецианская комиссия: существует право на отказ от военной службы по убеждениям

По заключению европейских экспертов, должно существовать право на отказ от военной службы, основанное на искренних убеждениях, в том числе религиозного содержания.

Об этом говорится в заключении, которое было опубликовано Венецианской комиссией, передает УНН.

Государства могут требовать определенного уровня обоснования искренних убеждений. Однако "отказ в специальном освобождении, предоставленном лицу или группе лиц в связи с их религиозными верованиями или убеждениями, является вмешательством в их свободу исповедовать свою религию или убеждения", говорится в заключении Венецианской комиссии.

Среди других пунктов заключения Венецианской комиссии указано об отказе "по соображениям совести".

Суть права на отказ от военной службы по соображениям совести заключается в том, что ни при каких обстоятельствах лицо, отказывающееся от военной службы по соображениям совести, не может быть обязано носить или использовать оружие, даже для самозащиты.

- говорится в экспертном анализе.

В Венецианской комиссии напоминают позицию ЕСПЧ и Комитета ООН по правам человека:

Отказ от военной службы основывается на праве на свободу мысли, совести и религии, когда они противоречат обязательному использованию силы ценой человеческих жизней

Ограничения права на освобождение от военной службы должны быть четко предусмотрены законом. Кроме того, во время войны государство должно обеспечивать право на альтернативную (невоенную) службу без необходимости ношения оружия.

Почти все государства-члены Совета Европы, которые когда-либо имели или до сих пор имеют обязательную военную службу, ввели альтернативы такой (военной) службе

- пишет Венецианская комиссия

Отдельно отмечается, что "государство, которое этого не сделало, пользуется лишь ограниченной свободой усмотрения и должно привести убедительные и веские основания для оправдания любого вмешательства.

Дана оценка системе, которая не допускает "любых сознательных исключений" из обязательной военной службы. Согласно заключению Венецианской комиссии, наказание тех, кто "отказывается выполнять долг", - "не может считаться мерой, соответствующей демократическому обществу".

Среди ключевых тезисов анализа:

Cама природа отказа от военной службы по соображениям совести предполагает, что она не может быть полностью исключена во время войны, хотя свобода усмотрения государства является более широкой, особенно в случае мобилизации.

Также отмечается, что государства имеют определенную свободу усмотрения в определении обстоятельств, при которых они признают право на отказ от военной службы по соображениям совести. Также договорные государства имеют свободу в установлении механизмов рассмотрения просьбы об отказе от военной службы по соображениям совести.

Дополнение

В то же время, нет четкого установленного определения отказа от военной службы по мотивам совести, свидетельствует анализ, который опубликовала Венецианская комиссия.

Справка

В декабре прошлого года Конституционный Суд Украины обратился в Венецианскую комиссию с запросом относительно анализа вопроса альтернативной (немилитаризованной) службы в условиях военного положения, и предоставления экспертного заключения. Венецианская комиссия предоставила детальный анализ, со ссылкой на статью 9 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и статью 18 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы07.02.25, 16:58 • 128910 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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