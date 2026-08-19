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Великий літній гірськолижний курорт Європи закрився через потепління - ЗМІ

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На льодовику Стельвіо через спеку й грози закрили гірськолижні траси. Оператори не гарантують якість снігу та безпеку лижників.

Великий літній гірськолижний курорт Європи закрився через потепління - ЗМІ

На льодовику Стельвіо в італійських Альпах зупинив роботу останній літній великий гірськолижний курорт Європи. Зазвичай траси на перевалі Стельвіо в Південному Тиролі працюють з травня по листопад, проте через тривалу спеку оператори оголосили про "болюче, але необхідне рішення", передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Видання зауважує, що головна проблема – високі температури зберігаються навіть уночі, тому сніговий покрив практично не замерзає. Окрім того, регіон регулярно накривають сильні грози. За словами операторів, за таких умов вони більше не можуть гарантувати необхідної якості трас та безпеки лижників.

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У середині серпня у високогірних районах італійських Альп фіксували аномально високі температури, повідомляє агентство ANSA. На льодовику Форні на висоті понад дві тисячі метрів було 17 градусів тепла, а на перевалі Пассо-Марінеллі на висоті близько трьох тисяч метрів – дев'ять градусів.

Через спеку літнє катання раніше припинили і швейцарські курорти Церматт та Зас-Фе. На Стельвіо вже зупиняли роботу влітку 2022 року, але тоді приблизно через два місяці траси вдалося знову відкрити. Оператори сподіваються, що похолодання дозволить це зробити і зараз.

"Я не думаю, що у нинішньому вигляді це можна підтримувати у довгостроковій перспективі. Можна намагатися штучно зберігати роботу курорту, але це вже не те, що зараз дає нам природа у горах", - заявив італійському телеканалу Rai гідролог Роберто Дінале.

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Антоніна Туманова

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