Крупный летний горнолыжный курорт Европы закрылся из-за потепления — СМИ

На леднике Стельвио в итальянских Альпах прекратил работу последний крупный летний горнолыжный курорт Европы. Обычно трассы на перевале Стельвио в Южном Тироле работают с мая по ноябрь, однако из-за продолжительной жары операторы объявили о "болезненном, но необходимом решении", передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Издание отмечает, что главная проблема заключается в том, что высокие температуры сохраняются даже ночью, поэтому снежный покров практически не замерзает. Кроме того, регион регулярно накрывают сильные грозы. По словам операторов, в таких условиях они больше не могут гарантировать необходимое качество трасс и безопасность лыжников.

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В середине августа в высокогорных районах итальянских Альп фиксировали аномально высокие температуры, сообщает агентство ANSA. На леднике Форни на высоте более двух тысяч метров было 17 градусов тепла, а на перевале Пассо-Маринелли на высоте около трех тысяч метров — девять градусов.

Из-за жары летний сезон катания раньше завершили и швейцарские курорты Церматт и Саас-Фе. На Стельвио уже прекращали работу летом 2022 года, но тогда примерно через два месяца трассы удалось вновь открыть. Операторы надеются, что похолодание позволит сделать это и сейчас.

"Я не думаю, что в нынешнем виде это можно поддерживать в долгосрочной перспективе. Можно пытаться искусственно сохранять работу курорта, но это уже не то, что сейчас дает нам природа в горах", — заявил итальянскому телеканалу Rai гидролог Роберто Динале.

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