Великий бізнес вважають закредитованим у 38% банків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Частка банків, що вказали на високу закредитованість великих підприємств в Україні, становить 38%. Про це з посиланням на дані опитування про умови банківського кредитування повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"У ІV кварталі майже чверть респондентів вважала боргове навантаження в корпоративному секторі високим. Частка банків, що вказали на високу закредитованість великих підприємств, становила 38% (баланс відповідей 23%)", - йдеться в результатах опитування НБУ.
Як зазначається, 85% опитаних визначали боргове навантаження на МСП низьким або середнім. Баланс відповідей становив -14% – це мінімальне значення з початку спостережень.
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Боргове навантаження домогосподарств, за даними опитування, стає дедалі нижчим. Понад 85% банків вважали його низьким або середнім. Баланс відповідей став від’ємним вперше з І кварталу 2017 року.
Додамо, опитування про умови банківського кредитування (І квартал 2019 року) представляє незважені дані відповідей респондентів, тобто 1 банк = 1 голос. Опитування проводилося з 18 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року серед кредитних менеджерів 61 банку, чия частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.
Нагадаємо, банки очікують припливу депозитів українців та зростання кредитів корпораціям.