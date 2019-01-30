Банки очікують припливу депозитів українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Дві третини банків очікують подальшого припливу депозитів населення у 2019 році. Про це з посиланням на дані опитування про умови банківського кредитування повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"Збереження припливу депозитів населення та коштів бізнесу у 2019 році прогнозують 66% та 67% опитаних банків відповідно, значення для депозитів населення найвище за всю історію спостережень", - вказали у НБУ за результатами опитування.
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Загалом банки очікують, що у 2019 році, окрім збереження припливу депозитів, зростатиме і кредитування, розраховують на покращення кредитного портфеля як населення, так і бізнесу.
Додамо, опитування про умови банківського кредитування (І квартал 2019 року) представляє незважені дані відповідей респондентів, тобто 1 банк = 1 голос. Опитування проводилося з 18 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року серед кредитних менеджерів 61 банку, чия частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.
Нагадаємо, українці за рік наростили депозити у валюті на 1,6%.