Банки прогнозують зростання кредитів корпораціям
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Три чверті опитаних банків прогнозують зростання кредитів корпорацій у 2019 році. Про це з посиланням на дані опитування про умови банківського кредитування повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"Оптимізм стосовно перспектив зростання роздрібного кредитування зберігається з ІІ кварталу 2016 року, а корпоративного – з IV кварталу 2016 року. Три чверті опитаних прогнозують зростання кредитів корпорацій і у 2019 році. На думку респондентів, у І кварталі попит зростатиме на всі види кредитів бізнесу, особливо на кредити малим та середнім підприємствам (МСП), гривневі та короткострокові позики", - повідомили у НБУ.
Окрім того, 62% респондентів передбачають, що у 2019 році кредити домогосподарствам зростуть. До того ж, у І кварталі 2019 року попит на споживчі кредити збільшиться, продовжуючи трирічну тенденцію зростання.
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У ІV кварталі минулого року, за даними НБУ, попит на кредитні кошти зростав як з боку населення, так і бізнесу.
"Корпорації найбільше цікавилися короткостроковими та гривневими кредитами. На думку банків, основні рушії попиту – зростання потреб підприємств у коштах на капітальні інвестиції та поповнення оборотного капіталу, а також проведення реструктуризації боргів", - додали в НБУ.
У ІV кварталі банки підвищили стандарти схвалення заявок на всі види кредитів бізнесу.
"Насамперед йдеться про кредити великим підприємствам та довгострокові позики. Причина – погіршення очікувань, насамперед курсових та економічного розвитку. Також вперше за чотири квартали респонденти підвищили стандарти для МСП через погіршення курсових очікувань та підвищення ризику застави. Проте в І кварталі 2019 року банки планують незначно послабити внутрішні вимоги до кредитування бізнесу, найсуттєвіше – за кредитами МСП", - зазначили у Нацбанку.
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Зростання попиту на кредити населенню зосереджено у споживчих кредитах і зумовлено покращенням споживчих настроїв та зростанням витрат на товари тривалого вжитку, додали у НБУ.
"У ІV кварталі стандарти для кредитів домогосподарствам не змінилися. Частина банків звітувала про їх посилення у споживчому сегменті. Головні фактори – зростання вартості ресурсів та балансові обмеження, а також погіршення очікувань стосовно загальної економічної активності, зафіксоване вперше з ІІІ кварталу 2015 року. Щоправда вплив цих факторів нівелювали респонденти, які пом’якшили стандарти споживчого кредитування внаслідок конкуренції з іншими банками та підвищення платоспроможності споживачів", - зауважили у центральному банку України.
Додамо, опитування про умови банківського кредитування (І квартал 2019 року) представляє незважені дані відповідей респондентів, тобто 1 банк = 1 голос. Опитування проводилося з 18 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року серед кредитних менеджерів 61 банку, чия частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.
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