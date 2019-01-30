Банки прогнозируют рост кредитов корпорациям

"Оптимизм относительно перспектив роста розничного кредитования сохраняется с второго квартала 2016 года, а корпоративного - с IV квартала 2016 года. Три четверти опрошенных прогнозируют рост кредитов корпораций и в 2019 году. По мнению респондентов, в I квартале спрос будет расти на все виды кредитов бизнеса, особенно на кредиты малым и средним предприятиям (МСП), гривневые и краткосрочные займы", - сообщили в НБУ.

Кроме того, 62% респондентов предполагают, что в 2019 году кредиты домохозяйствам возрастут. К тому же, в I квартале 2019 года спрос на потребительские кредиты увеличится, продолжая трехлетнюю тенденцию роста.

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В IV квартале прошлого года, по данным НБУ, спрос на кредитные средства рос как со стороны населения, так и бизнеса.

"Корпорации больше интересовались краткосрочными и гривневыми кредитами. По мнению банков, основные двигатели спроса - рост потребностей предприятий в средствах на капитальные инвестиции и пополнение оборотного капитала, а также проведение реструктуризации долгов", - добавили в НБУ.

В IV квартале банки повысили стандарты одобрения заявок на все виды кредитов бизнеса.

"Прежде всего речь идет о кредитах крупным предприятиям и долгосрочных займах. Причина - ухудшение ожиданий, прежде всего курсовых и экономического развития. Также впервые за четыре квартала респонденты повысили стандарты для МСП из-за ухудшения курсовых ожиданий и повышения риска залога. Однако в I квартале 2019 года банки планируют незначительно ослабить внутренние требования к кредитованию бизнеса, самое существенное - по кредитам МСП", - отметили в Нацбанке.

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Рост спроса на кредиты населению сосредоточен в потребительских кредитах и обусловлен улучшением потребительских настроений и ростом расходов на товары длительного пользования, добавили в НБУ.

"В IV квартале стандарты для кредитов домохозяйствам не изменились. Часть банков отчитывалась об их усилении в потребительском сегменте. Главные факторы - рост стоимости ресурсов и балансовые ограничения, а также ухудшение ожиданий относительно общей экономической активности, зафиксированный впервые с третьего квартала 2015 года. Правда влияние этих факторов нивелировали респонденты, которые смягчили стандарты потребительского кредитования вследствие конкуренции с другими банками и повышения платежеспособности потребителей", - отметили в центральном банке страны.

Добавим, опрос об условиях банковского кредитования (I квартал 2019 года) представляет невзвешенные данные ответов респондентов, то есть 1 банк = 1 голос. Опрос проводился с 18 декабря 2018 года по 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка, чья доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Напомним, банки ожидают притока депозитов украинцев.