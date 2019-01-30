Банки заявили про зниження ризику ліквідності
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вперше за п’ять кварталів банки відзначають зниження ризику ліквідності. Про це з посиланням на дані опитування про умови банківського кредитування повідомляє прес-служба Національного банку України, передає УНН.
"На думку респондентів, у ІV кварталі всі ризики, окрім кредитного, зменшилися чи не змінилися. Великі банки відзначили зростання кредитного ризику та зменшення процентного, валютного та ризику ліквідності. Водночас ризик ліквідності зменшився вперше за п’ять кварталів", - вказали у НБУ.
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Банки очікують, що у І кварталі 2019 року кредитний, валютний та операційний ризики виростуть, а ризик ліквідності (наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов’язання в належні строки) очікувано знизиться, процентний – не зміниться, додали у Нацбанку.
Додамо, опитування про умови банківського кредитування (І квартал 2019 року) представляє незважені дані відповідей респондентів, тобто 1 банк = 1 голос. Опитування проводилося з 18 грудня 2018 року по 10 січня 2019 року серед кредитних менеджерів 61 банку, чия частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.
Нагадаємо, банки очікують припливу депозитів українців та зростання кредитів корпораціям.