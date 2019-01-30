Банки заявили о снижении риска ликвидности

"По мнению респондентов, в IV квартале все риски, кроме кредитного, уменьшились или не изменились. Крупные банки отметили рост кредитного риска и уменьшение процентного, валютного и риска ликвидности. В то же время риск ликвидности уменьшился впервые за пять кварталов", - указали в НБУ.

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Банки ожидают, что в I квартале 2019 года кредитный, валютный и операционный риски вырастут, а риск ликвидности (имеющийся или потенциальный риск для поступлений и капитала, который возникает из-за неспособности банка выполнить свои обязательства в надлежащие сроки) ожидаемо снизится, процентный - не изменится, добавили в Нацбанке.

Добавим, опрос об условиях банковского кредитования (I квартал 2019 года) представляет невзвешенные данные ответов респондентов, то есть 1 банк = 1 голос. Опрос проводился с 18 декабря 2018 года по 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка, чья доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Напомним, банки ожидают притока депозитов украинцев и роста кредитов корпорациям.