Большой бизнес считают закредитованным в 38% банков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Доля банков, указавших на высокую закредитованность крупных предприятий в Украине, составляет 38%. Об этом со ссылкой на данные опроса об условиях банковского кредитования сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.
"В IV квартале почти четверть респондентов считали долговую нагрузку в корпоративном секторе высоким. Доля банков, указавших на высокую закредитованность крупных предприятий, составила 38% (баланс ответов 23%)", - говорится в результатах опроса НБУ.
Как отмечается, 85% опрошенных определяли долговую нагрузку на МСП низкой или средней. Баланс ответов составил 14% - это минимальное значение с начала наблюдений.
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Долговая нагрузка домохозяйств, по данным опроса, становится все ниже. Более 85% банков считали ее низкой или средней. Баланс ответов стал отрицательным впервые с I квартала 2017 года.
Добавим, опрос об условиях банковского кредитования (I квартал 2019 года) представляет невзвешенные данные ответов респондентов, то есть 1 банк = 1 голос. Опрос проводился с 18 декабря 2018 года по 10 января 2019 года среди кредитных менеджеров 61 банка, чья доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.
Напомним, банки ожидают притока депозитов украинцев и рост кредитов корпорациям.