Велика Британія заявила, при яких обставинах знімуть санкції з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть бути зняті, якщо росія виведе війська з України та зобов’язується припинити агресію, повідомляє в суботу газета Telegraph, пише УНН.
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Великобританія та інші західні країни використовують економічні санкції, щоб калічити російську економіку та покарати президента володимира путіна за вторгнення в Україну, намагаючись змусити його відмовитися від того, що він називає "спеціальною військовою операцією" з демілітаризації та "денацифікації" України.
В інтерв'ю Telegraph Трасс заявив, що ці заходи можуть припинитися, якщо Москва змінить курс.
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"Ми знаємо, що росія підписала кілька угод, яких вони просто не дотримуються. Тому повинні бути жорсткі важелі. Звичайно, санкції – це жорсткий важіль. Ці санкції повинні мати лише повне припинення вогню та виведення військ, а також зобов'язання щодо подальшої агресії. Крім того, є можливість отримати швидкі санкції, якщо буде подальша агресія в майбутньому. Це реальний важіль, який я яумаю, можна використати", - заявила Трасс.
Британський уряд заявляє, що наразі ввів санкції проти банків із загальними активами в 500 мільярдів фунтів стерлінгів (658,65 мільярда доларів), олігархів і членів сімей із статками понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.
Трасс також припустила, що криза зблизила Британію та Європейський Союз після того, як відносини стали сильно напруженими після Brexit.
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