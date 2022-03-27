Великобритания заявила, при каких обстоятельствах снимут санкции с россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции, введенные против российских физических лиц и компаний, могут быть сняты, если россия выведет войска из Украины и обязуется прекратить агрессию, сообщает в субботу газета Telegraph, пишет УНН.
Детали
Великобритания и другие западные страны используют экономические санкции, чтобы калечить российскую экономику и наказать президента владимира путина за вторжение в Украину, пытаясь заставить его отказаться от того, что он называет "специальной военной операцией" по демилитаризации и денацификации Украины.
В интервью Telegraph Трасс заявил, что эти меры могут прекратиться, если Москва изменит курс.
Цитата
"Мы знаем, что россия подписала несколько соглашений, которых они просто не соблюдаются. Поэтому должны быть жесткие рычаги. Конечно, санкции-это жесткий рычаг. Эти санкции должны иметь только полное прекращение огня и вывод войск, а также обязательства по дальнейшей агрессии. Кроме того, есть возможность получить быстрые санкции, если будет дальнейшая агрессия в будущем. Это реальный рычаг, который я могу использовать", - заявила Трасс.
Британское правительство заявляет, что сейчас ввел санкции против банков с общими активами в 500 миллиардов фунтов стерлингов (658,65 миллиарда долларов), олигархов и членов семей с доходами свыше 150 миллиардов фунтов стерлингов.
Трасс также предположила, что кризис сблизила Великобританию и Европейский Союз после того, как отношения стали сильно напряженными после Brexit.
Напомним
Великобритания отправит продовольствие до окруженных украинских городов и сел.