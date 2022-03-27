Велика Британія відправить продовольство до оточених українських міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Велика Британія відправить продовольство до оточених російськими військами районів України. Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, повідомляє УНН.
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Британія на прохання українського уряду закупить сухі продукти, консерви і воду. Припаси почнуть прибувати в Україну вже наступного тижня.
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"Ця життєво важлива пожертва продовольства та припасів допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення росії", – заявила Трасс.
Продовольство закупили на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів (понад 2,6 мільйони доларів США).
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