Велика Британія відправить продовольство до оточених українських міст і сіл

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Британія на прохання українського уряду закупить сухі продукти, консерви і воду. Припаси почнуть прибувати в Україну вже наступного тижня.

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"Ця життєво важлива пожертва продовольства та припасів допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення росії", – заявила Трасс.

Продовольство закупили на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів (понад 2,6 мільйони доларів США).

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