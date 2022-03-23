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Борис Джонсон: Велика Британія має намір збільшити оборонну летальну допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу повідомив президенту України Володимиру Зеленському про свій "намір" використати зустрічі G7 і НАТО в четвер для "істотного" збільшення оборонної летальної допомоги Україні, повідомив у середу представник Даунінг-стріт. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Борис Джонсон: Велика Британія має намір збільшити оборонну летальну допомогу Україні

Цитата

"Прем'єр-міністр заявив про свій намір використати завтрашні зустрічі "Великої сімки" та НАТО для посилення тиску на режим володимира путіна та працювати з партнерами над суттєвим збільшенням оборонної летальної допомоги Україні. Лідери прагнутимуть задовольнити запити України та забезпечити, щоб президент Зеленський займав максимально сильну позицію у поточних мирних переговорах", - сказав представник після телефонної розмови між двома лідерами.

Деталі

Під час розмови Джонсон підтвердив "своє захоплення хоробрістю українських збройних сил та їхніми успіхами у відображенні натиску Росії".

"(Зеленський) заявив, що бомбардування житлових районів, включаючи облогу Маріуполя, безсовісні і вимагають реакції з боку міжнародної спільноти", - додав представник.

Додамо

УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонні перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей.

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