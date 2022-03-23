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Борис Джонсон: Великобритания намерена увеличить оборонительную летальную помощь Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о своем "намерении" использовать встрече G7 и НАТО в четверг для "существенного" увеличения оборонной летальной помощи Украине, сообщил в среду представитель Даунинг-стрит. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Борис Джонсон: Великобритания намерена увеличить оборонительную летальную помощь Украине

Цитата

"Премьер-министр заявил о своем намерении использовать завтрашние встречи "Большой семерки" и НАТО для усиления давления на режим владимира путина и работать с партнерами над существенным увеличением оборонной летальной помощи Украине. Лидеры будут стремиться удовлетворить запросы Украины и обеспечить, чтобы президент Зеленский занимал максимально сильную позицию в текущих мирных переговорах", - сказал представитель после телефонного разговора между двумя лидерами.

Детали

Во время разговора Джонсон подтвердил "свое восхищение храбростью украинских вооруженных сил и их успехами в отражении натиска России".

"(Зеленский) заявил, что бомбардировки жилых районов, включая осаду Мариуполя, бессовестны и требуют реакции со стороны международного сообщества", - добавил представитель.

Добавим

УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и заручился его поддержкой в преддверии завтрашних важных встреч.

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