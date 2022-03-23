Зеленський заручився підтримкою Британії напередодні важливих зустрічей в Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонні перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, пише УНН.
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“Поговорив телефоном з Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським Прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо”, - написав Президент у своєму Twitter.
Додамо
24 березня в Брюсселі має відбутися позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України. Засідання Європейської Ради відбудеться 24-25 березня.
Крім того, на 24 березня запланована зустріч “Групи семи» на рівні лідерів, що також відбудеться в Брюсселі.