Зеленский заручился поддержкой Британии накануне важных встреч в Брюсселе

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“Поговорил по телефону с Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой накануне завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим”, - написал Президент в своем Twitter.

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24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.

Кроме того, на 24 марта запланирована встреча “Группы семи" на уровне лидеров, что также состоится в Брюсселе.