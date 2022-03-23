Зеленский заручился поддержкой Британии накануне важных встреч в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет УНН.
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“Поговорил по телефону с Борисом Джонсоном. Заручился его поддержкой накануне завтрашних важных встреч. Обсудили с британским премьер-министром ход боевых действий и оборонную помощь Украине. Вместе победим”, - написал Президент в своем Twitter.
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24 марта в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины. Заседание Европейского Совета состоится 24-25 марта.
Кроме того, на 24 марта запланирована встреча “Группы семи" на уровне лидеров, что также состоится в Брюсселе.