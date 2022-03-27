Великобритания отправит продовольствие в окруженные украинские города и села

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Британия по просьбе украинского правительства закупит сухие продукты, консервы и воду. Припасы начнут прибывать в Украину уже на следующей неделе.

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"Эта жизненно важная пожертвование продовольствия и припасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения россии", - заявила Трасс.

Продовольствие закупили на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов (свыше 2,6 миллиона долларов США).

Напомним

Борис Джонсон: Великобритания намерена увеличить оборонительную летальную помощь Украине.