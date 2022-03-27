Великобритания отправит продовольствие в окруженные украинские города и села
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Великобритания отправит продовольствие в окруженные российскими войсками районы Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, сообщает УНН.
Детали
Британия по просьбе украинского правительства закупит сухие продукты, консервы и воду. Припасы начнут прибывать в Украину уже на следующей неделе.
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"Эта жизненно важная пожертвование продовольствия и припасов поможет поддержать украинский народ перед лицом варварского вторжения россии", - заявила Трасс.
Продовольствие закупили на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов (свыше 2,6 миллиона долларов США).
Напомним
Борис Джонсон: Великобритания намерена увеличить оборонительную летальную помощь Украине.