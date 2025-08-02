Вечірка у столичному клубі в День жалоби: поліція Києва розпочала кримінальне провадження

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення розважального заходу в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Про це інформує УНН з посиланням на поліцію Києва

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Зазначається, що поліцейські негайно прибули на місце події.

Оскільки двері були зачинені, а персонал закладу на вимогу правоохоронців відмовився їх відчинити, правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу - йдеться у повідомленні.

Останніх було доставлено до територіального управління поліції й правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського).

Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

1 серпня у Києві було оголошено Днем жалоби за жертвами масованої атаки рф.

Президент України Володимир Зеленський відвідав зруйнований під'їзд дев'ятиповерхівки в Києві. Він запевнив, що держава надасть допомогу та підтримку всім постраждалим від російського удару, який призвів до загибелі 31 людини та поранення 179.