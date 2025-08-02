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Вечеринка в столичном клубе в День траура: полиция Киева начала уголовное производство

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киеве полиция обнаружила развлекательное мероприятие в Голосеевском районе в День траура. Правоохранители провели неотложный обыск, обнаружив более 30 посетителей и администрацию, на которых составили админпротоколы.

Вечеринка в столичном клубе в День траура: полиция Киева начала уголовное производство

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района в День траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию Киева

Детали

Отмечается, что полицейские немедленно прибыли на место происшествия.

Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба

- говорится в сообщении.

Последние были доставлены в территориальное управление полиции и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского).

Нарушителям грозит штраф или до 15 суток админареста.

По факту громкой вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

1 августа в Киеве был объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил разрушенный подъезд девятиэтажки в Киеве. Он заверил, что государство окажет помощь и поддержку всем пострадавшим от российского удара, который привел к гибели 31 человека и ранению 179.

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Владимир Зеленский
Украина
Киев