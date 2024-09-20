Вдень росіяни били по Дніпропетровщині дронами та артилерією: постраждав 48-річний чоловік
Київ • УНН
Російські війська здійснили близько 20 атак на Дніпропетровську область 20 вересня. Внаслідок обстрілів постраждав 48-річний чоловік, пошкоджено будівлі та інфраструктуру в кількох громадах.
Протягом доби, 20 вересня, російські війська зо два десятки разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала щонайменше одна людина. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Окупанти цілили по Нікополю, Покровській, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Протягом дня ворог атакував Нікопольщину зо два десятки разів. Район потерпав від дронів-камікадзе та артобстрілів. Скинув агресор і боєприпас з БпЛА. (...) Постраждав 48-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно
За його словами, в області сталась пожежа, яку вже приборкали рятувальники. Знищена господарська споруда, ще кілька – пошкоджені.
Також понівечені й інфраструктура, АЗС. А ще – 3 багатоповерхівки і 4 приватні будинки.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області знищили ракету та безпілотник типу "Shahed", запущені російськими військами.