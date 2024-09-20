Днем россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: пострадал 48-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска совершили около 20 атак на Днепропетровскую область 20 сентября. В результате обстрелов пострадал 48-летний мужчина, повреждены здания и инфраструктура в нескольких громадах.
В течение суток, 20 сентября, российские войска два десятка раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Оккупанты целились по Никополю, Покровской, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.
В течение дня враг атаковал Никопольщину два десятка раз. Район страдал от дронов-камикадзе и артобстрелов. Сбросил агрессор и боеприпас с БПЛА. (...) Пострадал 48-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно
По его словам, в области произошел пожар, который уже укротили спасатели. Уничтожена хозяйственная постройка, еще несколько - повреждены.
Также изуродованы и инфраструктура, АЗС. А еще - 3 многоэтажки и 4 частных дома.
Напомним,
В Днепропетровской области уничтожили ракету и беспилотник типа «Shahed», запущенные российскими войсками.