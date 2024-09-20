Днем россияне били по Днепропетровщине дронами и артиллерией: пострадал 48-летний мужчина

В течение суток, 20 сентября, российские войска два десятка раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов пострадал по меньшей мере один человек. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Оккупанты целились по Никополю, Покровской, Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам.

В течение дня враг атаковал Никопольщину два десятка раз. Район страдал от дронов-камикадзе и артобстрелов. Сбросил агрессор и боеприпас с БПЛА. (...) Пострадал 48-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно - рассказал Лысак.

По его словам, в области произошел пожар, который уже укротили спасатели. Уничтожена хозяйственная постройка, еще несколько - повреждены.

Также изуродованы и инфраструктура, АЗС. А еще - 3 многоэтажки и 4 частных дома.

Напомним,

В Днепропетровской области уничтожили ракету и беспилотник типа «Shahed», запущенные российскими войсками.