Вчені з США вважають, що "тролі" з РФ розпалюють в соцмережах полеміку про шкоду щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Фахівці вашингтонського Університету Джорджа Вашингтона за підсумками проведеного дослідження прийшли до висновку, що так звані російські “інтернет-тролі” поширюють в Twitter суперечливу інформацію про шкоду і користь вакцин проти тих чи інших захворювань, тим самим підігріваючи розбіжності громадськості з цього приводу. Результати дослідження опубліковані в четвер у спеціалізованому журналі American Journal of Public Health, повідомляє УНН.
Як зазначається, метою проведення роботи було вивчити, яким чином інтернет-боти і “тролі” поширюють в Twitter інформацію про охорону здоров’я. “У порівнянні зі звичайними користувачами російські тролі, спеціалізовані боти і так звані „контент-забруднювачі“ публікували твіти про вакцинацію з більшою частотою. При цьому в той час, як „контент-забруднювачі“ публікували більше матеріалів, спрямованих проти вакцинацій, російські тролі гіперболізували (думки) обох сторін”, — стверджується в дослідженні. У короткому викладі підсумків роботи не сказано, чи йде мова про вивчення тільки американського сегмента соціальної мережі, або ж про інші країни теж.
Фахівці за підсумками проведеного аналізу висловили думку, що “хештеги російських” тролів “демонструють той факт, що їх повідомлення є більш політизованими і сприяють ідейним розбіжностям”. Підсумком дослідження стало твердження про те, що “облікові записи, замасковані під законних користувачів, формують хибну рівносильність (думок про шкоду і користь вакцинації), підриваючи громадський консенсус з приводу вакцинації”.
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