Ученые из США считают, что "тролли" с РФ разжигают в соцсетях полемику о вреде прививок

Как отмечается, целью проведения работы было изучить, каким образом интернет-боты и “тролли” распространяют в Twitter информацию о здравоохранении. “По сравнению с обычными пользователями российские тролли, специализированные боты и так называемые „контент-загрязнители“ публиковали твиты о вакцинации с большей частотой. При этом в то время, как „контент-загрязнители“ публиковали больше материалов, направленных против вакцинаций, российские тролли гиперболизировали (мнения) обеих сторон”, — утверждается в исследовании. В кратком изложении итогов работы не сказано, идет ли речь об изучении только американского сегмента социальной сети, или же о других странах тоже.

Специалисты по итогам проведенного анализа выразили мнение, что “хэштеги российских „троллей“ демонстрируют тот факт, что их сообщения являются более политизированными и способствующими идейным разногласиям”. Итогом исследования стало утверждение о том, что “учетные записи, замаскированные под законных пользователей, формируют ложную равносильность (мнений о вреде и пользе вакцинации), подрывая общественный консенсус по поводу вакцинации”.

Как сообщал УНН, корпорация Google удалила из своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и “имеющие отношение к политически мотивированному фишингу”. Об этом говорится в блоге Google.