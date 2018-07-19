Вчені вперше знайшли в бурштині предка сучасних змій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Група дослідників з Китаю, Канади, США та Австралії виявила два шматочки бурштину, в одному з яких містяться рештки невеликої змії віком близько 99 млн років. Подібне відкриття, на думку експертів, зроблено вперше в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Обидва шматочка бурштину були знайдені в 2016 році в долині Хуконг на території штату Качин на півночі М'янми. Змійка, яка зберіглася в одному з них, належить до раніше невідомого виду.
На реконструкцію тривимірної анатомічної структури скелета змійки за допомогою мікрокомп'ютерної томографії вченим знадобилося близько року.
"В одному з двох шматочків бурштину знайшли частину скелета маленької змії довжиною 4,75 см. Але так як деякі кістки відсутні, то ми можемо припустити, що її загальна довжина повинна досягати приблизно 9,5 см", - заявив Сін Ліда, доцент з китайського геологічного університету в Пекіні.
В іншому шматочку бурштину міститься фрагмент зміїної шкіри з круглими візерунками. Дослідники вважають, що вона належала лісовому хижакові розміром приблизно 60-70 см.
Відповідно до сучасної науки, змії розвинулися з ящірок. Перші на Землі змії могли з'явитися в середині Юрського періоду. Скам'янілості стародавньої змії Eophis underwoodi, що жила 167 млн років тому, вважаються найдавнішими з виявлених аналогів. Однак вони порівняно роздроблені, і не можуть надати багато інформації.
Поширення змій по всій Землі прийшлося на початок пізньомелового періоду, тобто від 100 до 95 млн років тому. Більшість скам'янілостей змій, знайдених в Південній Європі, Африці, Північній і Південній Америках і на Середньому Сході, не мали передніх кінцівок, лише деякі мали маленькі, не потрібні задні лапки, повідомив учений.
Повідомляється, що в обох шматочках янтарю також виявлені комахи, останки рослин і безхребетних. Це свідчить про те, що змії жили у вологому і теплому тропічному дощовому лісі з прісноводним місцем існування. При цьому деякі ліси перебували поблизу морського узбережжя, доказом чого є наявність морських залишків в знайденому бурштині.
"Стародавні змії, судячи з раніше знайдених скам'янілостей, жили в воді. Тому дана знахідка стала першим відкриттям виду змій, що жили в прибережному лісі Мезозойської ери. Це говорить про те, що первісні змії жили в більш різноманітному середовищі", - сказав Сін Ліда.
Нагадаємо, близько 8 мільйонів муміфікованих залишків собак, цуценят, шакалів і лисиць знайшли під час розкопок під храмом Анубіса в Саккарі. Також серед мумій виявлені коти, мангусти і соколи.