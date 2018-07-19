Вчені вперше знайшли в бурштині предка сучасних змій

КИЇВ. 19 липня. УНН. Група дослідників з Китаю, Канади, США та Австралії виявила два шматочки бурштину, в одному з яких містяться рештки невеликої змії віком близько 99 млн років. Подібне відкриття, на думку експертів, зроблено вперше в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.