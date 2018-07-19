Ученые впервые нашли в янтаре предка змеи

Оба кусочка янтаря были найдены в 2016 году в долине Хуконг на территории штата Качин на севере Мьянмы. Сохранившаяся в одном из них змейка принадлежит к ранее неизвестному виду.

На реконструкцию трехмерной анатомической структуры скелета змейки при помощи микрокомпьютерной томографии ученым потребовалось около года.

"В одном из двух кусочков янтаря нашли часть скелета маленькой змеи длиной 4,75 см. Но так как некоторые кости отсутствуют, то мы можем предположить, что ее общая длина должна достигать примерно 9,5 см", - заявил Син Лида, доцент из Китайского геологического университета в Пекине.

В другом кусочке янтаря содержится фрагмент змеиной кожи с круглыми узорами. Исследователи полагают, что она принадлежала лесному хищнику размером примерно 60-70 см.

Согласно современной науке, змеи развились из ящериц. Первые на Земле змеи могли появиться в середине Юрского периода. Окаменелости древней змеи Eophis underwoodi, жившей 167 млн лет назад, считаются самыми древними из обнаруженных аналогов. Однако они сравнительно раздроблены, и не могут предоставить много информации.

Распространение змей по всей Земле пришлось на начало позднемелового периода, то есть от 100 до 95 млн лет назад. Большинство окаменелостей змей, найденных в Южной Европе, Африке, Северной и Южной Америках и на Среднем Востоке, не имели передних конечностей, лишь некоторые имели маленькие, бесполезные задние лапки, сообщил ученый.

Сообщается, что в обеих кусочках янтаря также обнаружены насекомые, останки растений и беспозвоночных. Это свидетельствует о том, что змеи жили во влажном и теплом тропическом дождевом лесу с пресноводной средой обитания. При этом некоторые леса находились вблизи морского побережья, доказательством чего является наличие морских остракод в найденном янтаре.

"Древние змеи, судя по ранее найденным окаменелостям, жили в воде. Поэтому данная находка стала первым открытием вида змей, живших в прибрежном лесу Мезозойской эры. Это говорит о том, что первобытные змеи обитали в более разнообразной среде", - сказал Син Лида.



Напомним, около 8 миллионов мумифицированных остатков собак, щенков, шакалов и лисиц нашли во время раскопок под храмом Анубиса в Саккаре. Также среди мумий обнаружены коты, мангусты и соколы.