Вчені вияснили, що дезінфекція поверхонь менш ефективна проти COVID-19, ніж вважалось раніше

“На початку пандемії магазини швидко продавали дезінфікуючі спреї та серветки. Людям радили витирати упаковки та ємкості, які вони придбали в продуктовому магазині. Але цього року вчені дізналися багато нового про коронавірус та спосіб його передачі, і виявляється, що чистка та дезінфекція можуть бути не потрібні. Якщо людина, заражена коронавірусом, чхає, кашляє або голосно розмовляє — крапельки, що містять частинки вірусу, можуть подорожувати по повітрю і врешті-решт приземлитися на сусідні поверхні. Але ризик заразитися від дотику до поверхні, зараженої вірусом, низький, повідомив Емануель Голдман, мікробіолог з Університету Ратгерса”, — повідомили у ЗМІ.

За його словами, досліджуючи поверхні, вони виявили щось схоже на мертвий вірус, тобто те, що залишилось після його смерті.

“У лікарнях вивчали поверхні поблизу пацієнтів з COVID-19, і жодного вірусу не вдається ідентифікувати. Вони не знайшли вірус, і це тому, що він дуже крихкий у навколишньому середовищі — він дуже швидко розпадається”, — сказав Емануель Голдман.

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Зазначається, що ще в січні та лютому вчені та службовці охорони здоров’я вважали забруднення поверхні проблемою, а ранні дослідження показували, що вірус може жити на поверхні протягом кількох днів. Тобто, людина з COVID-19 чхала, або кашляла поблизу поверхні, а інша людина торкалась поверхні, а потім переносила інфекцію на ніс, очі або рот. У зв’язку з цим людям радили використовувати антисептик, надягати рукавички та обробляти товари з магазину. Однак, під час дослідження у лабораторіях на поверхнях була значно більша кількість вірусу, ніж є у реальному житті.

За словами професора інженерії з Вірджинії Лінсі Марр, що вивчає передачу інфекційних захворювань у повітрі, це було зайвим і сьогодні “усі докази вказують на те, що вдихання вірусу з повітря є найважливішим шляхом передачі”.

Окрім того, спеціаліст з респіраторних захворювань в Національному інституті здоров‘я США Кевін Феннеллі заявив, що дані на підтвердження необхідності дезінфекції поверхонь, для запобігання COVID-19, відсутні.

“Коли люди розпилюють дезінфектор на вулиці та тротуари, стіни та метро, то я просто не знаю жодних даних про те, що ми інфікуємось від вірусів, який стрибають з тротуарів”, — сказав Феннеллі і закликав більше провітрювати приміщення, а також “використовувати ультрафіолетове антибактеріальне опромінювання”, щоб знищити вірус в повітрі.

Експерти зазначають, що найкращий спосіб захиститись від вірусу — триматися подалі від натовпу, носити маски, коли ви виходите з дому і часто мити руки.

Нагадаємо, у COVID-19 виявили “етнічні особливості” розповсюдження.

Також нагадаємо, на COVID-19 у світі захворіло вже понад 81 млн людей. В Україні вже 1,037 млн випадків, за добу — 6 988.